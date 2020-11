Diana Chaves faz declaração romântica a César Peixoto: "A explodir de orgulho"

Diana Chaves utilizou as redes sociais, esta terça-feira, para fazer uma rara declaração ao companheiro, César Peixoto. O companheiro da estrela da SIC vai assumir o comando técnico do Moreirense até ao final da temporada e a apresentadora do ‘Casa Feliz’ não se inibiu de mostrar o orgulho que sente através de uma declaração romântica que partilhou na sua conta de Instagram.

"Só quem te conhece bem, sabe a pessoa maravilhosa que és. Coração puro, caráter forte e incorruptível. Pai incansavelmente dedicado. Só quem te conhece bem, sabe o quanto trabalhas arduamente para seres o melhor que podes e o quão humilde és para ouvires sempre quem está disposto a aconselhar-te", começou por escrever na legenda da fotografia que partilhou de César.

"E só quem me conhece bem, sabe que não sou nada destas coisas… mas como não estás aqui ao meu lado e estou a explodir de orgulho, aqui deixo registado…Vai, meu amor. Que tenhas, neste novo desafio a mesma sorte que nós temos por te ter na nossa vida. Amamos-te muito. Baixinha, Pilar e Rodrigo", rematou.

O casal enfrenta agora um novo desafio, devido a deslocações frequentes a Moreira de Cónegos, em Guimarães, onde fica localizado o clube de futebol.

Recorde-se que Diana Chaves e César Peixoto estão juntos há 12 anos e têm um filha em comum: Pilar, de oito anos. O desportista é ainda pai de Rodrigo, de 14, fruto de uma antiga relação com Isabel Figueira.