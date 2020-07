Diana Chaves junta família no Algarve

De férias desde o início do mês de julho, Diana Chaves tem aproveitado os dias para juntar a família depois do confinamento imposto pela pandemia de Covid-19.A atriz e apresentadora de televisão está a descansar no Algarve, há cerca de duas semanas, com o noivo, César Peixoto, a filha, Pilar, de oito anos, e o enteado Rodrigo, de 13.A irmã mais velha da apresentadora, Petra Chaves, também viajou para o Algarve com a respetiva família para uns dias de descanso.encontrou Diana Chaves e a família numa praia do Sotavento algarvio durante um dia de muito calor. Devido às altas temperaturas, a atriz e a família passaram a maior parte do tempo junto ao mar, para se refrescarem. Pelo meio, foram muitas as brincadeiras no areal, principalmente com a filha Pilar, com quem Diana teve muita atenção devido à ondulação forte que se fazia sentir.Segundo oconseguiu apurar, a apresentadora viveu um misto de emoções durante os últimos dias. Na semana passada recebeu uma má notícia: a morte de uma tia-avó. Na quinta-feira, interrompeu as suas férias para ir ao funeral desta familiar próxima. Nos dias seguintes, regressou ao Algarve para celebrar o 39º aniversário junto da família, no sábado.No dia em que osurpreendeu a atriz na praia algarvia, o noivo não estava presente. Depois de ter sido dispensado do comando técnico do Desportivo de Chaves, César Peixoto está à procura de um novo clube para poder treinar na próxima época desportiva.