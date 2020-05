Diana Chaves mima César Peixoto após despedimento

No início desta semana, César Peixoto foi dispensado da equipa técnica do Desportivo de Chaves. O clube agradeceu publicamente "o profissionalismo, competência e dedicação" do técnico.





Este dia ficou também marcado por uma surpresa de Pilar, a filha do treinador e da atriz, ao pai. A menina preparou um bolo de aniversário. "O pão de ló da Pilar", escreveu o ex-futebolista.Para assinalar a data, César Peixoto também partilhou uma mensagem com os milhares de fãs.O aniversário do companheiro de Diana Chaves decorreu em Braga. A família rumou ao Norte para passar os dias em isolamento social. A acompanhá-los está Rodrigo, filho mais velho de César e Isabel Figueira.