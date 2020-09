Diana Chaves prepara casamento de sonho com César Peixoto

Noivos desde 2014,têm vindo sempre a adiar o casamento devido aos projetos profissionais dos dois. No entanto, parece que o enlace está para breve, até porque a apresentadora de ‘Casa Feliz’, da SIC, assume que já tem tudo planeado.Se durante uns tempos Diana Chaves admitia que já se sentia casada e que tinha colocado a ideia de subir ao altar em stand-by, agora mostra que está tudo a andar., revelou, recentemente, em entrevista.Nas redes sociais, o rosto do canal de Paço de Arcos tem-se mostrado cada vez mais apaixonada e as declarações de amor são uma constante, provando que vive uma das melhores fases da sua vida tanto a nível pessoal como profissional.Diana e César têm uma filha em comum, Pilar, de oito anos, mas a apresentadora de 39 anos não descarta a hipótese de voltar a ser mãe novamente.Entretanto, dá cartas na televisão, depois de ter substituído Cristina Ferreira nas manhãs da SIC. Ao lado de João Baião, a apresentadora tem dado conta do desafio e tem recebido elogios dos fãs e da direção do canal.