Diana Chaves quer voltar a ser mãe

A apresentadora da SIC confessou que toda a família está entusiasmada com a ideia de um novo bebé.

14:24

Vanessa Fidalgo

Diana Chaves revelou em direto, no programa 'Alô Portugal' (SIC), apresentado por José Figueiras, que adorava voltar a ser mãe.

A apresentadora revelou ainda que esse desejo é partilhado com o companheiro, César Peixoto,que adoraria ser pai de gémeos. "O César é que queria, eu é um de cada vez", explicou, justificando, em seguida, que a questão vem à baila por causa do singular historial da família. "A minha irmã tem gémeos, a avó do César era gémea, os tios são gémeos e têm primos trigémeos", contou.

Diana Chaves admitiu ainda que a filha, Pilar, também já encara com alguma naturalidade essa possibilidade: "Mais ou menos. Já tem um mano (...) Mas depois diz assim: ‘Se for um rapaz, muito bem. Agora, se for uma miúda, vai mexer nas minhas coisas todas’… Ela ia adorar", concluiu a apresentadora de 'Casa Feliz'.

Recorde-se que Pilar é fruto do seu relacionamento com César Peixoto. O treinador é também pai de Rodrigo, nascido da anterior relação com Isabel Figueira.