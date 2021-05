Diana Chaves rejeita registo de Cristina Ferreira: "Nunca vou falar alto ou gritar"

"Diziam-me, quando comecei, para me soltar mais. Mas não, não tenho de me soltar mais porque não é assim a minha forma de estar", revelou à 'TV Mais'.



"Nunca vou falar muito alto, ou gritar, se o estivesse a fazer não me estaria a soltar, estaria a fingir uma coisa que não sou", acrescentou a também atriz, dando a entender que não pretende ter o mesmo registo que a rival Cristina Ferreira.



"Soltei-me de uma forma natural, fui ganhando confiança", explicou Diana que se mostra feliz com o desafio.





Foi há cerca de oito meses que Diana Chaves abraçou um dos grandes desafios na sua carreira ao substituir Cristina Ferreira no programa matutino da SIC, 'Casa Feliz' ao lado de João Baião.Um registo bastante diferente daquele a que estava habituada uma vez que nunca tinha apresentado um programa de day-time. Ao longo dos últimos meses as comparações de Diana Chaves e Cristina Ferreira foram inúmeras mas o rosto da SIC garante que manteve sempre a sua postura discreta.Ao longo dos últimos meses, a dupla Diana Chaves e João Baião conquistou a simpatia do público.