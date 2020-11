Diana Chaves revela que César Peixoto está livre da Covid-19

27 nov 2020 • 14:59

Diana Chaves voltou a falar sobre o estado de saúde do companheiro, César Peixoto, após o técnico de futebol ter testado positivo à Covid-19 no dia 18 de Novembro. A apresentadora revelou que o treinador do Moreirense está curado do novo coronavírus: "Já teve alta".

À conversa com o cozinheiro Rúben Pacheco Pereira no programa ‘Casa Feliz’ da SIC, a comunicadora contou que o companheiro está de regresso às rotinas: "Já voltou ao mundo. Está tudo bem".

A comunicadora revelou ainda que, de acordo com as novas normas das autoridades da saúde, César não precisa de fazer um novo teste de despistagem, pelo menos durante 90 dias, dado que apresenta anticorpos contra a Covid-19.