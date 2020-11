Diana Chaves sobre o estado de saúde de César Peixoto: "Tem alguns sintomas"

Diana Chaves adiantou alguns pormenores sobre o estado de saúde do companheiro, que recentemente acusou positivo à Covid-19. A apresentadora das manhãs da SIC descansou os fãs ao garantir que César Peixoto "está bem".

À conversa com João Baião, no início da emissão do programa 'Casa Feliz', a estrela do canal de Paço de Arcos esclareceu que o companheiroRecorde-se que o casal tem passado algum tempo afastado, devido às deslocações frequentes do treinador a Moreira de Cónegos, local onde lidera a equipa do Moreirense.esclareceu a estrela da SIC, nesta quinta-feira. Diana Chaves mantém a sua rotina e continua a marcar presença no pequeno ecrã.