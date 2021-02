Diana Chaves surge com look arrojado: "Lindona"

18:16

Adoro ver a Diana, parece uma miúda, e as botas são lindas também. Ter um corpinho assim quanto não vale? Lindona", "Diana está linda. Parece uma boneca", "Diana pareces uma miúda linda", "Que lindas botas" ou "Adoro essas botas, Diana", são alguns dos comentários que se podem ler nas publicações do programa nas redes sociais.



Uma combinação que marcou pela diferença e elegância.

Os looks deno programa da SIC 'Casa Feliz' não deixam nenhum amante de moda indiferente. Diariamente, a apresentadora da SIC conquista os fãs com as roupas que escolhe para apresentar o programa. Esta terça-feira, dia 2 de fevereiro, não foi exceção e arrasou com uma combinação diferente do habital.A comunicadora apostou num look irreverente ao conjugar uns calções curtos efeito pele com uma camisola de algodão lilás. O look deslumbrante em tons de rosa bebé e lilás conquistou vários elogios, mas foram as botas até ao joelho que captaram as atenções.