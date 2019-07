Diana Ferreira: “Gosto de águas quentes"

A ex-concorrente do reality-show da TVI revela que gosta de rumar até destinos paradisíacos no seu verão.– Fora, porque gosto de águas quentes, e de destinos mais exóticos.– Praia.– Verão quente com água fria para refrescar.– Mergulho logo de cabeça.– É obrigatório o telemóvel para tirar fotografias, o protetor solar, muita água para hidratar. As preocupações são dispensáveis.– Gosto das três opções, não tenho preferência.– Fora de questão. Sou muito envergonhada.– Neste momento, já me deixei muito de confusões, e gosto de estar em ambientes mais restritos, mais tranquilos.– Acho que sim. Acho que as pessoas no verão estão mais dispostas, mais despidas, e é natural que isso venha mais à flor da pele.– Durmo sempre com aqueles pijamas de alças finas e calções curtinhos. Cheios de bonequinhos, muito fofinhos (risos).– Principalmente, sangria e caipirinha.– Para nos divertirmos, descansarmos, e estarmos longe de preocupações. Pensarmos que a vida é para viver, não só para trabalhar.