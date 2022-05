Dina Guedes e Tiago Jaqueta já estão divorciados Na origem da rutura está o facto de Tiago ter traído Dina, na lua de mel em Cabo Verde, com uma hóspede russa.

Dina Guedes e Tiago Jaqueta já estão divorciados

01:04

Dina Guedes e Tiago Jaqueta, o casal mais polémico do ‘Casados à Primeira Vista’ (SIC), assinaram oficialmente os papéis do divórcio.



Na origem da rutura está o facto de Tiago ter traído Dina, na lua de mel em Cabo Verde, com Anna Cherepanova, uma hóspede russa que conheceu no mesmo resort.

