Diana Lucas fala da recuperação do irmão: "É aprender a viver"

Diana Lucas esteve esta manhã no programa 'Casa Feliz', da SIC, a apresentar o seu novo single e atualizou o estado de saúde do irmão, Ivo Lucas.O ator da novela 'Amor, Amor', já voltou ao trabalho, mas continua em profundo sofrimento devido à morte da namorada, Sara Carreira, no passado dia 5 de dezembro, vítima de um acidente de viação. Ivo conduzia a viatura e esteve várias semanas hospitalizado.", disse a cantora.Diana disse ainda que o trabalho tem sido positivo para Ivo Lucas. "", afirmou, referindo-se à SIC.A artista aproveitou ainda para agradecer as mensagens de carinho que a família tem recebido. "".