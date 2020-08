Diana Monteiro arrasa durante treino em biquíni

Aos 37 anos, Diana Monteiro está em excelente forma física e não se coíbe de mostrar isso mesmo a quem a segue. Depois das fotos ousadas, em que mostra toda a sua sensualidade e uma silhueta invejável, agora a cantora partilhou um vídeo no qual surge a treinar ao ar livre com um biquíni reduzido.

Diana mostrou-se a saltar à corda e a fazer agachamentos. "Exercício físico nas férias. Faço de manhã estes exercícios em circuito, repito tudo cinco vezes. Em meia hora tenho o treino feito e depois siga para a praia", escreveu na legenda.

Diana Monteiro leva fãs à loucura a treinar em biquíni

Diana Monteiro revela que tenta inspirar outras mulheres a cuidarem de si. "As minhas seguidoras questionam-me muito sobre motivação, como podem alcançar certos objetivos a nível físico, ao que eu respondo sempre que o truque está no nosso cérebro e como o programamos para chegar onde queremos!", contou ao CM.



"Treinar é difícil para as mulheres que acabaram de ser mães , por exemplo. É difícil encontrar motivação quando querem perder muito peso porque na cabeça delas já desistiram e acham que nunca vão conseguir. Daí eu aconselhar sempre a fazerem mesmo uma reeducação mental."