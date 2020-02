Diana Monteiro e José Ferreira causam polémica com troca de casais

'Ex' de Diana namora com antiga companheira de Ângelo Rodrigues, mas as trocas não ficam por aqui...

28 fev 2020 • 10:58

Diana Monteiro e o fotógrafo José Ferreira colocaram um ponto final na relação que mantinham há cinco anos, em setembro de 2019. Entretanto, o ex-casal já está apaixonado novamente, mas continuam ligados... É que José Ferreira está a namorar com Carolina Fernandes, a ex-namorada de Ângelo Rodrigues, e a cantora está junta com Manel Curto... que também já viveu um romance com Carolina, sendo que os dois têm um filho em comum., contou uma amigo próximo de Carolina Fernandes à revista TV 7 Dias.A cantora já conhecia o empresário, mas começou a aproximar-se dele quando a relação com José começou a ficar fragilizada., explicou a fonte à mesma revista.Segundo a TV7 Dias, Diana Monteiro e Manel Curto ainda não têm a relação oficializada., finaliza.