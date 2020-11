Diana Monteiro escaldante em novo videoclipe

01:30

Aos 37 anos, Diana Monteiro continua a fazer subir as temperaturas e no novo videoclipe, ‘Niña Buena’, surge arrasadora, revelando umas curvas invejáveis e sexy. Nas imagens pode ver-se a cantora deitada num insuflável na piscina, com o corpo torneado em evidência. Um vídeo que está a levar os fãs da artista à loucura, com os elogios a multiplicaram-se através das redes sociais.









Diana mostra, assim, que continua a ser uma das mulheres sexy de Portugal o que, garante, dá algum trabalho. A cantora afirma que o treino árduo faz parte do seu dia a dia, assim como uma alimentação cuidada, mas sempre com equilíbrio. “Não resisto a batatas fritas e chocolates. Mas quando eu quero muito alcançar um objetivo consigo resistir a quase tudo”, diz, acrescentando que, uma vez por semana, faz uma “refeição livre”, em que pode comer aquilo que lhe apetece.

Paralelamente, não abdica do desporto na sua vida. “Fiz ginástica acrobática durante muitos anos, então é uma coisa que está incutida. Os resultados que o exercício traz tornam-no um prazer.”