Diana Monteiro está solteira

está novamente solteira.O romance entre a atriz de 36 anos e o fotógrafochegou ao fim. Os dois namoraram durante cinco anos, após se terem curiosamente conhecido durante um acidente rodoviário, e parece que a relação chegou ao fim sem confusões, acusações ou arrufos públicos.O ex-casal, que sempre demonstrou publicamente o amor e uma relação aparentemente saudável, ainda não fez declarações sobre esta fase que enfrentam. No entanto, já ficam evidentes alguns sinais do desgosto: os dois deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram as fotografias que partilharam juntos nas redes sociais durante o namoro.Segundo a revista 'TVGuia', a cantora remete-se ao silêncio em relação ao que se passa., defendeu-se, quando contactada pela revista, sem, no entanto, negar este desfecho.Para além de José Ferreira, a atriz também namorou com o, e viveu romances com o, com quem contracenou em 'Morangos com Açúcar'.