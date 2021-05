Diana Monteiro faz furor com curvas exóticas Aos 37 anos, cantora exibe corpo escultural

14:53

Com umas curvas de sonho, Diana Monteiro faz furor nas redes sociais com a sua beleza exótica. A cantora faz subir as temperaturas quando publica fotografias em biquíni deixando em evidência o seu corpo escultural.



Aos 37 anos, Diana Monteiro não esconde que é adepta de um estilo de vida saudável e os resultados à vista.

