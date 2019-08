Diana Monteiro ousada e escaldante nas férias

01:31

Adepta de um estilo de vida saudável, Diana Monteiro, de 36 anos, é capaz de ‘incendiar’ as redes sociais com fotografias ousadas e bastante reveladoras.Com biquínis reduzidos, as curvas deslumbrantes da atriz e cantora não passam despercebidas e são muitos os elogios dos fãs e seguidores, que não ficam indiferentes à sua excelente forma física.Ao longo dos meses quentes de verão, Diana tem aproveitado as altas temperaturas que se fazem sentir e já rumou ao Algarve e a Marrocos, onde desfrutou de alguns dias de descanso na companhia do namorado, José Ferreira.Cada vez mais influente nas redes sociais, com as várias fotos que publica, a atriz já conta com mais de 184 mil seguidores.