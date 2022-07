Diana Monteiro reduziu rugas da testa Atriz e cantora foi injetada com um “cocktail” rejuvenescedor.

A atriz e cantora Diana Monteiro – que tem estado em Miami, nos EUA, atenta a quaisquer oportunidades de trabalho que lhe possam surgir no caminho – está de férias em Portugal e aproveitou a passagem pelo nosso país para retocar a beleza.



A artista, de 38 anos, deslocou-se a uma clínica de Lisboa, onde fez um tratamento para atenuar as rugas da testa. Segundo o especialista que a tratou, foi-lhe aplicado “um cocktail feito à medida das suas necessidades”, daí resultando “uma tez mais bonita e hidratada”. “O tratamento incluiu a aplicação de toxina botulínica para suavizar as rugas da testa e prevenir o seu agravamento”, escreveu o médico.

