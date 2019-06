Diana Monteiro revela maus tratos em centro de estética

Diana Monteiro

17:48

Diana Monteiro denunciou esta segunda-feira, 3 de junho, que foi maltratada numa clínica de estética. Na sua conta de Instagram, a cantora publicou um vídeo onde contou o ocorrido.A ex-moranguita foi retirar o gel das unhas dos pés e das mãos e não gostou da maneira como foi tratada., contou."Muitas das vezes, as mulheres são umas cabras umas com as outras. (...) Eu entrei no meu carro a chorar de nervos por ter de fazer uma reclamação", concluiu.A cantora acabou por vir embora após o ocorrido.