Diana Monteiro termina relação de costas voltadas

06:00

Carolina Cunha

Diana Monteiro, de 36 anos, está novamente solteira. O romance entre a atriz e do fotógrafo José Ferreira chegou ao fim após de cinco anos de relação.O ex-casal, que ao longo dos últimos anos partilhou vários momentos de romance, preferiu não se manifestar publicamente sobre o fim do namoro. "Não vou falar sobre o assunto. Não falo sobre a minha vida privada", referiu a atriz, quando contactada pela revista ‘Tv Guia’, sem, no entanto, negar o desfecho.No entanto, já ficam evidentes alguns sinais do desgosto e mal-estar entre o antigo casal: os dois deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram todas as fotografias em comum, que revelavam vários momentos de grande paixão.Recorde-se que Diana Monteiro e José Ferreira conheceram-se durante um acidente rodoviário e viviam juntos há vários anos. Diana Monteiro está atualmente dedicada à sua carreira musical e prepara-se para lançar um novo single que gravou em Miami.