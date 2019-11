Diana Spencer: Rainha exigiu divórcio a Lady Di

Estávamos a. Diana deixa entrar, às escondidas no Palácio de Kensington, uma equipa de reportagem da BBC, e dá uma entrevista bombástica ao jornalista Martin Bashir.Nela fala das complexidades do seu casamento, da infidelidade do seu marido, do seu relacionamento com James Hewitt e da sua relação tensa com a família real. Foi no decorrer dessa entrevista que a princesa do povo proferiu a célebre frase:. Nos dias seguintes, Lady Di recebeu umaa pedir que se divorciasse do filho,. A revelação foi feita agora pelo comentadora Angela Mollard.A referida entrevista, que caiu como uma bomba no seio da família real, foi a primeira entrevista individual que Diana deu desde o seu casamento com o príncipe Carlos e foi vista por mais de 20 milhões de espectadores.Nela, Diana culpou o caso que o marido tinha compelo fim de seu casamento e questionou abertamente se este estaria preparado para ser rei.Diana admitiu também que tinha tido um caso com o oficial da cavalaria James Hewitt. À data, os príncipes de Gales já estavam separados (desde 9 de dezembro de 1992), mas o divórcio só seria finalizado a 28 de agosto de 1996.Segundo o acordo conseguido pelos advogados, Diana pôde continuar a viver no Palácio de Kensington, dividindo a guarda dos príncipescom o príncipe Carlos. Recorde-se que a polémica entrevista foi para o ar apenas dois anos antes da trágica morte de Diana, que perdeu a vida num acidente de carro a