Dias escaldantes no México: Inês Degener Tomaz exibe curvas durante férias

Inês Degener Tomaz

Carolina Cunha

As férias já deixam saudades a Inês Degener Tomaz, namorada do futebolista Bernardo Silva (Manchester City), que recordou os dias de descanso no México. Foi neste paraíso que a modelo e o craque desfrutaram de momentos de tranquilidade, que esta agora faz questão de recordar através da sua conta pessoal de Instagram.Além da paisagem paradisíaca, o que despertou a atenção dos internautas foi mesmo o corpo tonificado da modelo. Com um biquíni reduzido a bordo de um iate, a jovem arrancou suspiros entre os fãs que não resistiram a elogiar o seu corpo tonificado. "Piscina gigante", escreveu na legenda da fotografia.Terminadas as férias, Inês Degener Tomaz passou uma temporada em Portugal com a família e já regressou a Inglaterra, onde vive atualmente com o craque português.