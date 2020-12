Diego Maradona: Os anos loucos em Cuba e os filhos ilegítimos

Diego Maradona viveu intensamente e pode-se dizer que os seus anos mais loucos foram, precisamente, quando decidiu tratar o vício do álcool e drogas, em Cuba, entre 2000 e 2005.Nesse tempo, ‘El Pibe’ internou-se de livre vontade num hospital particular de luxo, mas conta quem privou com ele em Havana que converteu a unidade de saúde na sua própria sala de festas e, em vez de reabilitar-se, mergulhou ainda com mais força nos vícios, nomeadamente na cocaína."Aquilo era um hospital de reabilitação, mas as festas eram uma constantes. Havia álcool, drogas, de tudo. E quando digo tudo, era tudo", disse, na altura, uma amiga que privou com Diego Maradona do internamento.Nas festas não faltava, além de álcool e drogas, mulheres, com várias fotografias do jogador com raparigas a serem divulgadas nessa época.E a verdade é que, segundo avança a imprensa local, os anos loucos de Maradona em Cuba deram frutos.Maradona deixa cinco filhos reconhecidos judicialmente [Diego Júnior, Dalma, Giannina, Jana e Diego Fernando], mas há mais seis a tentarem provar que são filhos do astro [quatro cubanos e dois argentinos].Dos anos loucos em Cuba, Maradona guarda também algumas das melhores memórias da sua vida: o amigo Fidel Castro, que fez questão de tatuar no corpo, assim como a imagem de Che Guevara, que tinha no antebraço.OS ÚLTIMOS MOMENTOSEm Cuba e nos anos áureos, Diego Maradona vivia rodeado de amigos, e mulheres e nunca lhe faltou companhia para festas, noitadas ou simplesmente para desfrutar da tranquilidade de uma tarde na piscina. Mas na hora da sua morte não foi assim.Quando foi declarado o seu óbito, ‘El Pibe’ tinha apenas a seu lado um dos sobrinhos, além da enfermeira que o acompanhou nos últimos tempos de vida. Os filhos não se encontravam presentes e os amigos de antigamente há muito que já se tinham afastado do jogador.Segundo consta, desde que o craque teve alta da clínica onde foi operado ao cérebro, há cerca de duas semanas, que o médico nunca mais o assistiu presencialmente, prescrevendo a medicação por telefone. Além disso, dias antes da sua morte, Maradona terá caído em casa e batido com a cabeça, mas não foi levado para o hospital para ser sujeito a qualquer tipo de exames.Um acompanhamento considerado deficiente e que está a ser analisado para tentar responsabilizar quem não esteve ao lado de ‘El Pibe’ quando este mais precisava.