Diego Maradona perdoou as filhas antes de morrer

A relação de Diego Maradona com as filhas Dalma e Giannina, fruto da relação com Claudia Villafañe, nem sempre foi fácil e até ser internado, no início do mês, estava de relações cortadas com as duas. No entanto, com o agravamento do estado de saúde de Maradona, após ter sido operado a um coágulo no cérebro, tudo mudou e El Pibe esqueceu as guerras do passado.Aliás, Dalma, de 33 anos, e Giannina, de 31, foram o principal apoio do pai na unidade hospitalar onde esteve até dia 11, na Argentina.", escreveu Dalma nas redes sociais.El Pibe dizia que Dalma e Giannina eram a razão do seu viver até ao ano passado, quando ameaçou deserdá-las.Tudo porque as filhas foram para as redes sociais dizer que a ex-companheira do pai, Rocío Oliva, que tomava conta dele na altura, não estava a fazer um bom trabalho. "Estás a matá-lo e ele nem se apercebe", escreveram, depois de encontrarem o ex-jogador da Argentina alcoolizado durante a sua festa de aniversário."Eu estava morto, não é? E agora, o que vão dizer? O que vão inventar? Estão a fazer tudo por dinheiro. E com dinheiro não se compra o coração de ninguém...".Giannina reagiu às palavras do pai.Entretanto, no início do mês, quando o antigo futebolista foi hospitalizado com um quadro depressivo, Dalma defendeu a irmã mais velha, Giannina, que já se tinha mostrado preocupada com as pessoas que rodeavam o seu pai.Entretanto, reaproximaram-se da lenda do futebol e harmonia familiar parecia ter voltado.Maradona teve alta no passado dia 11 e encontrava-se a recuperar com o apoio das filhas. Esta quarta-feira, morreu aos 60 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na sua casa, em Tigre, na Argentina.