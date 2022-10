Digressão dos D'ZRT já conta com doze datas

Começou por ser projetado para um espetáculo para 3 mil pessoas e já vai numa digressão de doze datas, quatro das quais na Altice Arena. Os D’Zrt anunciaram esta sexta-feira os novos concertos da digressão ‘Encore’, que arranca dia 29 de abril em Lisboa, na Altice Arena (acrescem mais três datas naquela sala, a 30 de abril, 1 e 2 de maio).Daí partem para Guimarães (6 e 7 de maio no Multiusos), Porto (19,20 e 21 de maio na Super Bock Arena), Elvas (27 de maio no Coliseu), Madeira (3 de junho no Parque de Santa Catarina) e Algarve (19 de agosto no Estádio Algarve).

“Vai ser muito especial, dedicado à geração ‘Morangos’, à nossa geração”, disse Victor ‘Cifrão’ Fonseca, que relevou que os “concertos vão ter convidados especiais a revelar nos próximos meses”. O regresso dos D’ZRT acontece doze anos depois.