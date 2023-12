Dino d’Santiago apaga foto da companheira

Dino d’Santiago e Catarina Furtado

A recente troca de declarações de amor entre Dino d’Santiago, de 41 anos, e Catarina Furtado, de 51, aliada a imagens dos dois muito cúmplices nos bastidores de um concerto do cantor, levou a que surgissem rumores de um possível romance. Uma teoria que ganha agora força com o artista a eliminar das suas redes sociais uma foto com a namorada, Naomi Guerreiro, partilhada no primeiro dia do ano para assumir o relacionamento com a produtora, com quem tem uma filha de cinco meses. O cantor também é pai de um menino, Lucas, de dois anos e meio, fruto de uma relação anterior.









Já Catarina Furtado está separada do ator João Reis, com quem tem dois filhos, Maria Beatriz, de 17 anos, e João Maria, de 15.

A apresentadora e o músico conheceram-se há 20 anos, no programa ‘Operação Triunfo’, da RTP 1, quando Dino ainda dava os primeiros passos na música.