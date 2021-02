Dino D'Santiago dedicado à paternidade

18 fev 2021 • 13:31

Dino D’Santiago não cabe em si de felicidade. O cantor foi pai pela primeira vez no passado sábado, dia 6 de fevereiro, e não resistiu a partilhar a novidade com os seguidores,"Lucas D’Santiago. Quem me conhece sabe o quanto sonhei com este dia, afirmou.Pai babado do pequeno Lucas, fruto da sua relação com Rafaela de Sousa, o cantor revelou que se vai afastar durante os próximos meses dos palcos para se dedicar à paternidade: "