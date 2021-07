Dino D’Santiago é o homem forte da música nacional

Dino D’Santiago com os três troféus que venceu

Foto: Rita Carmo

01:30

Vânia Nunes

Dino D’Santiago foi o grande protagonista da gala da terceira edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, que decorreu na noite de quinta-feira, arrecadando três prémios: Melhor Artista Masculino, Melhor Álbum, com ‘Kriola’, e Prémio da Crítica, atribuído por um grupo de dez jornalistas.Quando subiu ao palco do Coliseu de Lisboa para receber a distinção de Melhor Álbum, emocionou-se ao dedicá-la a Bruno Candé, ator que foi assassinado em julho do ano passado em Moscavide, vítima de um crime de ódio racial. "Este vai direto para a família do Candé, vai para os três putos. Eu prometi e vai direto para lá."Ao longo da noite, foram muitos os artistas que se referiram à situação difícil vivida pelo setor. Manuela Azevedo, dos Clã, espera que o evento tenha servido de "lembrete a quem governa"sobre a importância de defender a Cultura.