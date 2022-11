Dino D'Santiago filma taxista que se recusou a transportá-lo

View this post on Instagram A post shared by Dino D'Santiago (@dinodsantiago)







Na noite da passada quarta-feira, dia 23, Dino D'Santiago tentou apanhar um táxi na Praça do Rossio, em Lisboa. Explicou que o destino seria a sua residência, na Amadora, mas o taxista recusou o serviço.O artista filmou e partilhou o momento nas redes sociais, que mostra o motorista a justificar-se, dizendo que tem de ir buscar outra passageira dali a dez minutos."Acontecia-me sempre que chegava ao Porto e queria apanhar um táxi na praça de táxis na Batalha. Hoje saio do Coliseu dos Recreios, e decido apanhar um táxi na Praça do Rossio ao invés do habitual Uber e a história repete-se!", escreveu o músico na descrição da publicação. "Talvez se o destino final não fosse a Amadora, a história poderia ter um final menos infeliz!", continuou. No vídeo, também são divulgados a cara do taxista e matrícula do veículo.Veja o vídeo:

Momentos depois, nos stories do Instagram, Dino D'Santiago agradeceu ao motorista de outro táxi por ter aceitado transportá-lo até ao destino. "Felizmente tive o Silvani, que me está a levar a casa. Muito obrigado, Silvani. Tinha de ser do Brasil. Tanto reclamamos que temos muita gente a vir de fora, mas a empatia reconhece-se dessa forma. Teve de ser o Silvani a trazer-me à Amadora. Obrigadão mesmo".