Diogo Amaral confessa consumo de drogas durante sete meses

Diogo Amaral confessou esta quinta-feira o consumo de drogas em entrevista a Cristina Ferreira. A situação remonta ao final de 2017 durante a novela ‘Vidas Opostas’, da SIC: "Tive um problema com adições durante sete meses da minha vida, basicamente foi quando comecei a trabalhar aqui."Emocionado, o ator aproveitou para pedir perdão a Francisco Pinto Balsemão, patrão do Grupo Impresa, e a uma atriz do elenco: "Tenho de fazer um pedido de desculpas público ao Francisco e à Joana Santos [com quem contracenava]. Portei-me mal."Na altura, Diogo Amaral, de 37 anos, falou com Daniel Oliveira e expôs-lhe o drama, que o afastou assim da trama. O ator elogiou também, durante a entrevista, uma pessoa especial: "Está a fazer um ano que fui ter com um amigo, irmão de coração, o Ljubomir [Stanisic], que me encaminhou para uma clínica de reabilitação na Escócia. É um hospital, tiram-te o telemóvel, revistam-te, é horrível."Ainda com acompanhamento médico, o ator temeu o pior durante este período negro da sua vida. "Mais três meses e acabava tudo. Perdia o trabalho, o meu filho [Mateus], a Jessica, tudo", recorda, garantindo que, atualmente, não consome estupefacientes "há mais de um ano".Jessica Athayde, namorada de Diogo Amaral há mais de um ano e meio, é um dos seus maiores apoios. A atriz mostrou-se emocionada com a partilha do companheiro."Se queres que confiem em ti, sê honesto", escreveu através das redes sociais. O casal, recorde-se, teve o primeiro filho, Oliver, há cerca de três semanas.