Diogo Amaral dá os parabéns a Jessica Athayde com foto ternurenta

Diogo Amaral foi o primeiro a felicitar a atriz e mãe do seu filho mais novo.

Jessica Athayde com o filho Oliver

Foto: Instagram

01:30

Sónia Dias

Jessica Athayde completou este sábado 34 primaveras e Diogo Amaral foi o primeiro a dar-lhe os parabéns. O ator partilhou nas redes sociais uma ternurenta foto da ex-namorada com o filho de ambos, Oliver, de seis meses, ao colo. A acompanhar a fotografia deixou a mensagem: "Parabéns, Jessica", seguida de um coração.Recorde-se que Diogo Amaral e Jessica Athayde assumiram o namoro em maio de 2018 e, em outubro deste ano, já após o nascimento de Oliver, anunciaram a sua separação. Todavia, os dois atores mantêm uma relação de amizade.Este ano, Jessica, que admite que nunca gostou de fazer anos, decidiu festejar a data de forma especial. "Nunca fui de fazer festas ou jantares, até costumo desligar o telemóvel para não ter de falar com ninguém. Este ano será diferente, vou rodear-me de amigos, pessoas que não vejo há muito tempo, pessoas de quem gosto e quero conhecer melhor, nada como dar oportunidade às amizades novas, comer bolo, dançar, e voltar para casa para abraçar o meu gordo que está incrivelmente fofo. Estou muito feliz por me despedir destes 33 anos, acreditem!", escreveu a atriz na sua conta de Instagram.