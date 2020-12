Diogo Amaral dedica mensagem especial a Jessica Athayde em dia de aniversário

Diogo Amaral utilizou as redes sociais, esta segunda-feira, para felicitar a ex-namorada, Jessica Athayde, no dia do seu aniversário. Na sua conta de Instagram, o ator partilhou uma fotografia da atriz com o filho de ambos, Oliver, de um ano.

Na legenda da imagem, Diogo escreveu uma bonita mensagem para a ex-companheira. "Uma coisa que todo o ser humano tem em comum é o primeiro som que ouve. O bater do coração da mãe. Este ritmo contínuo é a primeira ligação que cada um de nós conhece, não com as nossas mentes, mas sim com o nosso coração", começou por escrever.

"É nele que encontramos o conforto e a segurança, mesmo nos sítios mais sombrios. É o que nos une e o que nos ‘quebra’ quando estamos separados. O coração tem a sua própria magia: o amor", acrescentou.

O ator e Jessica Athayde mostram-se cada vez mais unidos em prol do filho. Apesar de se ter separado, o ex-casal não se inibe de partilhar mensagens carinhosas em dias especiais.

Recorde-se que Diogo Amaral saiu, recentemente, da clínica de desintoxicação onde estava internado para passar o Natal junto de quem mais ama. Jessica Athayde tem sido um dos seus grandes apoios.