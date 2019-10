Diogo Amaral explica polémica com Jessica Athayde

Diogo Amaral, que foi recentemente pai de Oliver, fruto da relação já terminada com Jessica Athayde, fez algumas confissões sobre a fase que atravessa desde que se separou da atriz.



O ator falou do estado do relacionamento com a ex-companheira, mãe do bebé, de quem anunciou a separação no dia 19 de setembro através das redes sociais.





"Quando te separas de alguém e tens um filho com essa pessoa a relação é para sempre", confessou à publicação. "Guerras e conflitos para mim não fazem sentido. Estou com o Oliver sempre que quero, sim. (…) Sem harmonia acontecem coisas terríveis", acrescentou ainda, na tentativa de colocar um ponto final ao alegado mau-estar que tem sido noticiado pela imprensa entre o ex-casal.



O rosto da SIC mostrou-se ainda feliz pela relação entre os dois filhos, fruto de relações distintas. "O Mateus [fruto da relação com Vera Kolodzig] tem sido uma surpresa. Eu achei que ele ia querer matar o Oliver, acho que seria o normal, mas ele tem um orgulho enorme por ser o irmão mais velho. (…) Ele está sempre a perguntar-me se ‘amanhã’ o Oliver já vai acordar crescido", afirmou Diogo, que confessou ainda: "Gostava muito de ter uma menina um dia!".



Os momentos de ternura entre Mateus e Oliver são várias vezes partilhados por Diogo Amaral nas redes sociais. Essas publicações derretem os seguidores que o acompanham. Recentemente, mostrou o filho mais velho a empurrar o carrinho do bebé durante um passeio.





Ver esta publicação no Instagram O resto é paisagem... ?? Uma publicação partilhada por Diogo Amaral (@diogoamaral.oficial) a 16 de Out, 2019 às 12:37 PDT



Além de focado no papel de pai, Diogo Amaral está dedicado às gravações da nova novela da SIC, 'Terra Brava'. A nova produção do canal vai estrear já na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro.