Diogo Amaral justifica porque é que "só" coloca fotografias do filho Oliver

"Hoje disseram-me: 'O teu perfil é só o Oliver!?!' Respondi: 'E o Mateus [o filho mais velho fruto da relação com Vera Kolodzig]! O meu perfil é só o Oli e o Mateus desde que este filme começou, é a minha vida, tem sido a minha vida: o Mateus e o Oli.' É verdade que a minha vida é sempre o Mateus e o Oliver, mas também é o Lobo, o meu trabalho, os meus amigos, a minha família, desporto, as coisas que gosto de fazer e mais coisas, outras coisas. Agora não, agora estas coisas estão à distância e", explicou.Recorde-se que antes de mudar-se para casa de Jessica Athayde, Diogo Amaral já tinha passado 15 dias sozinho com Mateus.