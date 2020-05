Diogo Amaral mostra momento inédito com Oliver: "É o pai que manda aqui?"

A carregar o vídeo ...

Diogo Amaral 'derrete' fãs com vídeo inédito do bebé Oliver

Diogo Amaral continua a partilhar momentos ternurentos com Oliver, o filho em comum com a atriz Jessica Athayde.O bebé de dez meses já se tornou estrela no Instagram, onde capta cada vez mais atenções nas redes sociais do ex-casal., questiona o ator no novo vídeo com o filho. Oliver abana a cabeça respondendo que não, com um sorriso que 'derreteu' os milhares de seguidores., foram algumas mensagens deixadas na publicação de Diogo Amaral, que não resiste a mostrar os momentos com os filhos, Oliver e também Mateus, o filho mais velho, fruto da relação também terminada com a atriz Vera Kolodzig.é a frase que Diogo Amaral não resiste a deixar nas publicações dos dois meninos.