Diogo Amaral mostra-se um pai dedicado

Diogo Amaral com o filho Mateus no metro

Após a separação decontinua a mostrar-se ume a partilhar vários momentos com o pequeno, fruto da relação já terminada com a atriz.O ator de 37 anos voltou a derreter os fãs ao partilhar uma nova fotografia com o bebé nas redes sociais., escreveu na legenda da publicação, onde o filho surge a sorrir para si.Além do filho em comum com Jessica Athayde, o artista continua a mostrar também o crescimento do filho, de, fruto da relação anterior com a atriz, com várias fotografias da criança.O ator partilhou o momento em que o filho mais velho andou de metro pela primeira vez, com uma fotografia ao seu colo, na estação da Baixa., disse.

Dedicado às gravações da nova novela que vai integrar, 'Terra Brava', na SIC, Diogo Amaral mostra não abdicar do tempo com os seus mais que tudo.