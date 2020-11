Diogo Amaral novamente internado numa clínica de reabilitação

"Fiz coisas terríveis. Menti à Jessica, sempre, menti a tanta gente. Conseguia fingir que estava tudo bem. Não usava (drogas) quando estava a trabalhar, nem quando estava com o meu filho [Mateus], mas arranjava maneira de por o meu filho em casa da minha mãe para usar. Sou um sortudo do caraças. Tive a sorte de passar por isto tudo. Estive numa clínica na Escócia, que é o planeta dos horrores. É um hospital, tiram-te o telemóvel, revistam-te todos os dias, é horrível. Aquilo que eu vi ali faz-me não querer voltar lá", avançou o ator relembrando esta fase contorbada na clínica.

"Eu não tomei nada. O tratamento não te ensina a não usar drogas mas a perceber porque usas", acrescentou. "É o programa dos 12 passos, que é muito conhecido. Foi isso que tive a fazer nessa clínica. Passamos o dia a fazer terapias específicas".

Diogo conta que esteve dependente durante sete meses, até decidir pedir ajuda. "Mais dois ou três meses e acabava com tudo, perdia o trabalho, perdia o meu filho, a Jessica. Ia perder tudo, a confiança e o respeito das pessoas".





Fui ter com um amigo meu, irmão de coração, o Ljumobir [Stanisic], e disse-lhe: Preciso que arranjes uma clínica e só posso ir agora porque vou estrear um filme cuja estreia não quero falhar. (...) Ele deu-me um excerto de pancada, a Jessica também me ajudou muito", continuou.

Diogo Amaral está internado numa clínica de reabilitação. De acordo com a revista 'TV Guia', o ator de 'Terra Brava', SIC, não estava bem e, temendo uma recaída no consumo de drogas, decidiu voltar aos tratamentos de desintoxicação que já tinha feito no início de 2019.", conta fonte próxima da família à publicação, sem querer acrescentar mais pormenores, uma vez que "": "".Há um ano, Diogo Amaral falou publicamente sobre o seu problema em entrevista a Cristina Ferreira.Na altura, contou com a ajuda do chef Ljubomir. "