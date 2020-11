Diogo Amaral novamente internado pede ajuda para tratar vícios

Diogo Amaral, de 38 anos, volta a sofrer com problemas de adição de drogas e está novamente internado numa clínica de reabilitação. De acordo com a revista ‘TV Guia’, o ator procurou novamente ajuda médica para tratar um problema que o afeta há quase dois anos e que já o tinha levado a internar-se em 2019.









De acordo com a publicação, a decisão foi tomada depois de uma séria conversa entre Diogo e a ex-companheira, Jessica Athayde, com quem tem um filho em comum. Oliver, de um ano, e Mateus, de cinco – em comum com a atriz Vera Kolodzig – são, de resto, as grandes motivações que o ator encontra para tentar vencer o vício das drogas.

Recorde-se que no primeiro internamento foi Ljubomir Stanisic – que já lutou contra o mesmo problema – que aconselhou Diogo Amaral a procurar ajuda. “Estive num sítio na Escócia, que é o planeta dos horrores. É um hospital, tiram-te o telemóvel, revistam-te todos os dias, é horrível. Aquilo que eu vi ali faz-me não querer voltar lá”, revelou em 2019. O ator contou ainda que esteve na iminência de se afundar no mundo da droga e que foi após sete meses de consumo que decidiu pedir ajuda. “Mais dois ou três meses e acabava com tudo, perdia o trabalho, o meu filho, a Jessica. Ia perder tudo, a confiança e o respeito das pessoas”.





A ex-companheira Vera Kolodzig tem sido um dos principais apoios de Diogo Amaral nesta fase de recuperação na clínica de reabilitação. Quando soube do problema de adição do ‘ex’, a atriz ficou bastante “perturbada”. Contudo, atualmente é um dos seus pilares e garante todos os cuidados do filho em comum, Mateus.





Em 2019, o ator da SIC admitiu que deixava o pequeno Mateus com a mãe para ir consumir drogas. “Custa-me muito dizer isto, mas eu fumava charros e o meu filho Mateus já existia”, disse Diogo Amaral.