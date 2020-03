Diogo Amaral partilha vídeo ternurento com os filhos e comove-se

A carregar o vídeo ...

Diogo Amaral partilha momento de ternura com os filhos

"os filhos são a família, independentemente da relação que se tem com a mãe. Esse é um outro assunto."









Diogo diz que, apesar de as relações terem terminado, respeita muito a mãe dos filhos e as suas decisões.





"Respeito a opinião das mães de cada um acima de tudo. Eu próprio não sei o que é melhor, não sei o que é certo ou errado, mostrarmos ou não os filhos nas redes sociais. A Vera quer que seja o Mateus a decidir quando for mais velho. Eu respeito isso. Por outro lado, a mãe do Oliver sente que se deve partilhar com orgulho, e eu também partilho dessa opinião. Cada vez mais fazemos parte do mundo. E tenho orgulho nele e partilho esse orgulho. É a liberdade. Mas, como disse, respeito a opinião das duas, por isso respeito isso em relação ao Mateus.

Diogo Amaral abriu a porta da sua intimidade e, em entrevista à G.Q., partilhou momentos de ternura com os dois filhos: Mateus, em comum com Vera Kolodzig, e Oliver, fruto da união com Jessica Athayde.Nas redes sociais, o ator partilhou um vídeo dos preparativos para a produção e mostrou-se comovido com o resultado. "Há dois momentos que eu nunca me hei-de esquecer na vida: o momento em que eu ouvi o Mateus a chorar e o momento em que eu ouvi o Oliver a chorar".Durante a entrevista, o ator falou ainda da relação que mantém com mãe dos filhos.