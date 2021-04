Diogo Amaral recorda momento insólito ao dar beijo a Luciana Abreu

11:14

protagonizaram a série 'Floribella', na SIC, ainda no começo das suas carreira. Como esta terça-feira, 13 de abril, se celebrou o 'Dia do Beijo', o ator recordou uma história caricata que viveu ao lado da colega.Os protagonistas tinham de gravar uma cena de um beijo à chuva quando o inesperado aconteceu. "Acho que a Luciana [Abreu]não sabe desta história..., mas eu vou contar. Estava um camião dos bombeiros a despejar-nos água em cima, e às tantas vem um assistente de realização atrás de mim dizer-me ao ouvido, muito discretamente:, recordou."E quando me virei para o assistente de realização já não tinha. O que é que isto quer dizer?, finalizou para espanto de Ana Marques.Recorde-se que este fim de semana o ator teve os holofotes voltados para si. Em entrevista a Daniel Oliveira, Jessica Athayde confessou que terminou o namoro com Diogo Amaral devido aos seus problemas de adição