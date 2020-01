Diogo Amaral recorda pesadelo das drogas e garante: "A Jessica salvou-me a vida"

Diogo Amaral deu uma entrevista a Júlia Pinheiro onde falou sobre o momento mais frágil da sua vida com a adição de drogas e, ainda, do amor que ainda sente pela ex-namorada, Jessica Athayde., começa por admitir.Diogo confessa que, antes de se tornar dependente de drogas, consumia marijuana esporadicamente. "Eu nunca tinha fumado charros e quando o fiz, pela primeira vez, pedi logo o kit completo. Era algo controlado na minha vida. Não era uma coisa benéfica, mas eu tinha noção".

Até que passou a tornar-se dependente de drogas. "Eu estava profundamente triste. Eu sou feliz e de repente vi-me num vazio e só as drogas me tiravam do sofrimento. Na minha opinião, sou um privilegiado porque não morri", afirma.



"Menti a tanta gente. Mais um mês e desfazia tudo, trabalho, filhos... Até que um dia acordei a chorar e a afirmar que não queria isto [drogas] na minha vida e fui pedir ajuda", começa por contar.



Apesar de ter vivido tempos difíceis, o ator garante que foi uma lição de vida. "Não trocava a minha experiência por nada. Nunca estive tão ciente e tão sereno como agora".

Diogo Amaral decidiu pedir ajuda ao chef Ljubomir Stanisic, que é seu amigo, já que na altura tinha terminado o relacionamento com Jessica Athayde, mas foi a atriz que lhe "salvou a vida". "Fui para a Escócia. Pedi ajuda ao Ljubomir e ele foi falar com a Jessica. Ela nunca mais me largou e foi ela que descobriu a clínica de desintoxicação e que me levou ao aeroporto".



"Salvou-me a vida. Se não fosse ela, não estaria aqui", garante.



Apesar de estar separado de Jessica, o ator não esconde que continua apaixonado pela mãe do seu filho mais novo. "Gosto muito da Jessica e pronto. Baby steps [passos pequeninos]. Gostava de ter mais filhos com a Jessica", afirma com um sorriso no rosto.