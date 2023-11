Diogo Amaral regista estreia da namorada

Jessica Athayde, de 37 anos, fez na quarta-feira a sua estreia como oradora no Web Summit, que termina esta quinta-feira em Lisboa. A atriz não escondeu o nervosismo por subir ao palco do congresso de tecnologia, apesar de contar com um apoio muito especial nos bastidores e na plateia.O namorado Diogo Amaral, de 41, fez questão de mostrar o seu apoio neste momento tão especial e de registar a prestação da atriz luso-britânica, que falou em inglês.