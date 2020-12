Diogo Amaral regressa a casa para passar o Natal

13 dez 2020 • 17:23

Diogo Amaral deixou a clínica de reabilitação a tempo de festejar o Natal com a família.Divertido, partilhou uma imagem com o seu cão, e na qual se vê a árvore de Natal ainda sem decorações.perguntou aos seguidores, agora que regressou a casa.Diogo Amaral esteve internado para fazer tratamentos contra o vício em drogas, como já tinha acontecido em 2019. Até ao fecho desta edição, o ator de ‘Terra Brava’, da SIC, ainda não tinha feito declarações sobre esta nova fase difícil da sua vida. De acordo com a revista ‘TV Guia’, Diogo Amaral teve uma recaída e decidiu fazer novamente tratamentos, contando com o apoio incondicional das duas ex-companheira. Ainda de acordo com a publicação, o ator começou agora uma nova etapa noutra casa.No ano passado, relevou o inferno por que passou. "Estive num sítio na Escócia, que é o planeta dos horrores. É um hospital, tiram-te o telemóvel, revistam-te todos os dias, é horrível. Aquilo que eu vi ali faz-me não querer voltar lá", revelou, contando que decidiu pedir ajuda ao fim de sete meses de consumo. "Mais dois ou três meses e acabava com tudo, perdia o trabalho, o meu filho, a Jessica".