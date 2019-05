Diogo Amaral responde a críticas sobre viver separado de Jessica Athayde

Estou-me absolutamente nas tintas para o que as outras pessoas pensam e isto é um princípio que todos devemos praticar. Só dou importância a pessoas que admiro. Partilho nas redes sociais o que bem entender e sou um puto feliz".





Cada um organiza-se como bem entender. Há pressão social para tudo, antes de ter filhos não paravam de me chatear a perguntar quando é que eu tinha filhos. O que é importante é que as pessoas estejam bem".



Quando Oliver nascer, Diogo terá uns dias para desfrutar do bebé. "As pessoas normais trabalham e têm filhos, a vida é logística. Eles aqui na SIC foram impecáveis e deram-me um tempo".



O ator já é pai de Mateus, de quatro anos, fruto do seu relacionamento com Vera Kolodzig.





Diogo Amaral e Jessica Athayde estão a poucos dias de ter Oliver nos braços. O casal começou a namorar em 2018 e vai ter o primeiro filho em comum.Como os atores já revelaram, após o nascimento do bebé vão viver em casas separadas . Esta atitude tem sido bastante criticada pelos seguidores, mas o casal não está preocupado com os comentários.Na apresentação de 'Golpe de Sorte' à imprensa, Diogo Amaral mostrou que já está farto das críticas que têm feito sobre o facto de não ir viver com o filho quando este nascer. "O ator mostrou que já está farto da pressão social que sente. "