"Foi pontapeado por um humano": Diogo Amaral revoltado com agressão a cão

Diogo Amaral é inseparável de Lobo

Foto: Direitos Reservados

01:30

"O Lobo chegou ao hospital da SOS Animal com uma pata partida, foi pontapeado por um humano sem escrúpulos. Esta é a primeira radiografia, acho que não é difícil de encontrar a fratura. O que é que se passa com as pessoas?", questionou Diogo Amaral nas redes sociais, partilhando o raio-x que mostra a gravidade da fratura.Os amigos do ator não tardaram a reagir à situação. "Era fazer igual ao humano", atirou o ex-D’ZRT Paulo Vintém.Diogo Amaral adotou Lobo numa instituição em novembro. O ator estava com o filho mais velho, Mateus, e os dois ficaram rendidos ao rafeiro. Foi o próprio menino, de cinco anos, quem escolheu o nome do animal. Contudo, não puderam levá-lo logo para casa por estar a recuperar da agressão. Hoje, Lobo é um cão feliz e amado.