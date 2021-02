Diogo Amaral sofre ferimento no rosto após brincadeira com Oliver

Oli veio a correr da cozinha para me dar um abraço, chegou à sala e atirou-se para cima de mim, tinha um biberão na mão e eu levei com ele na cara", revelou o ator nas redes sociais.







Os admiradores não resistiram à cumplicidade entre Diogo e o menino. "Amor em excesso! Um abraçinho violento", brincou uma fã. "Pancadinhas de amor", apontou uma outra.



Diogo Amaral 'derrete' fãs com vídeo inédito do bebé Oliver





Recorde-se, Amaral regressou a casa há cerca de dois meses, após um período de internamento numa clínica de reabilitação para curar-se do consumo de drogas. De lá para cá, tem sido muito apoiado pela família e as 'ex' Jessica Athayde e Vera Kolodizg.



O mais recente acabou com um pequeno ferimento.