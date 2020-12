Diogo Amaral vai deixar a clínica de desintoxicação e passar o Natal em casa

03 dez 2020 • 11:49

Diogo Amaral está prestes a sair da clínica de desintoxicação onde se encontra internado para combater o vício das drogas e poderá passar o Natal junto de quem mais ama.De acordo com a revista 'TV Guia', o ator de 39 anos está já a preparar o seu regresso e terá uma casa nova. "", disse um amigo do ator à publicação.Isto porque, se tudo correr bem, acaba o tratamento nos próximos dias e voltará a passar uma temporada em família e com os filhos, Mateus, de seis anos, fruto da relação com, e Oliver, de um, do anterior namoro comAliás,No entanto, ainda segundo a 'TV Guia', quando Diogo Amaral regressar, não ficará com a guarda dos filhos, no entanto, poderá estar com eles sempre que quiser.