Diogo Carmona acusado de agredir avó com cancro

Diogo Carmona está prestes a conhecer a sentença do tribunal depois de ter sido a cusado de violência doméstica e ameaça à integridade física pela mãe e pela avó. As agressões descritas pela avó e pela mãe remontam aos anos de 2017 e 2018 em que oDiogo chegou inclusivamente a agarrar a avó pelos braços depois de várias ameças e ofensas, instalando um clima de medo e tensão no seio familiar, foi dito em tribunal.As agressões terão acontecido numa altura em que a, soube-se ainda durante a batalha judicial.A sentença de Diogo Carmona será conhecida a 22 de junho, no Tribunal de Cascais.