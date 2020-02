Diogo Carmona acusado de violência doméstica pela mãe

Diogo Carmona tem estado a enfrentar uma fase difícil após o trágico acidente que sofreu em outubro do ano passado, que resultou na amputação de uma parte da perna esquerda . Ao que parece, este não é o único problema a abalar a vida do ator.Diogo enfrenta um processo de violência doméstica à mãe, Patrícia Carmona, e à avó materna.Foi em 2018 que o jovem veio a público garantir que a mãe lhe tinha roubado todo o dinheiro que ganhou na carreira na representação. Foi nesse mesmo ano que Patrícia Carmona começou a acusar o filho de a mal tratar. A progenitora do ator chegou a chamar a polícia várias vezes, o que resultou em dois processos interpostos pelo Ministério Público.O ator marcou presença no Tribunal de Cascais, na terça-feira, na companhia do advogado, Jorgen Santos, para uma audiência que acabou, no entanto, por ser adiada., explicou o advogado à revista 'Maria'., defendeu ainda.No local, Diogo acabou por ser confrontado com a presença da mãe e da avó, de quem tem estado afastado.", confessou.Diogo Carmona revela que ficou come defende queDiogo Carmona já tinha mostrado que, nesta fase complicada que está a viver após o acidente, não tem contado com o apoio da mãe , e mostra não estar preocupado com o assunto., admitiu o jovem, que garante que o grande apoio que tem tido vem da parte do pai e dos avós paternos., garante Diogo Carmona, que, dedicado a sessões de fisioterapia que tem partilhado com os seguidores através das redes sociais, sem preconceitos de mostrar a nova fisionomia , não esconde ter esperança de voltar a ter uma oportunidade na carreira de ator.